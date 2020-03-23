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Gençler yardım için kolları sıvadı

Düzceli gençler evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına kampanya başlattı.

Kampanyanın ilk gününde 23 aileye bir ay boyunca yetecek gıda ve hijyen malzemeleri dağıttılar.


Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına kampanya başlatıldı. Düzceli birkaç gencin başlatmış olduğu kampanya ile ilk gün 23 aileye bir ay boyunca yetecek gıda ve hijyen malzemeleri alınarak evlere tek tek dağıtıldı.


Kampanyayı düzenleyen Hakan Öztürk, “Arkadaşlarımız arasında bir kampanya yaptık. Bunda bize büyüklerimizde destek verdiler. Amacımız bu zor süreçte iptiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak. Hedefimiz ulaşabildiğimiz kadar ihtiyaç sahibine ulaşmak. Bir anlamda devletimize kurumlarımıza bu bağlamda destek olabilmek” dedi.

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