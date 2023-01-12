Gençlerden cezaevlerine kitap bağışı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatmış olduğu cezaevlerine kitap bağış kampanyasına Düzce Gençlik Merkezi destek verdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, Düzce Adalet Sarayı'nda ‘Kitap iyileştirir' kampanyasına destek oldu. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile birlikte kitap iyileştirir kampanyasına destek için Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret etti. Gönüllü gençler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen kitap bağışı kampanyasına ‘Bir Kitap Bir Şarkı' projesinde toplanan kitaplardan hediye etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, gençlik merkezinin kampanyaya destek vermelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İsa Yazıcı'ya teşekkür etti.