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Gençlerden Fuat Sezgin canlandırması

Düzce Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Düzce Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Ramazan ayının maneviyatına uygun etkinlikler düzenleyen Düzce Belediyesi Kültür işleri Müdürlüğü, Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikler kapsamında sahne alan Cumhuriyet Anadolu lisesi öğrencileri, Dünyanın önde gelen bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in canlandırması ile öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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