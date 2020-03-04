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Gençlerden, jandarmaya moral ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına moral ziyareti gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz hafta İdlib de meydana gelen hain saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Düzce'de askere moral vermek isteyen Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri ise Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da katılım sağladığı ziyarette askerlere moral verdi. Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'yı da ziyaret eden gençler karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

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