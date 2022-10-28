Gençlerden küçük öğrencilere kurs

Düzce'de eğitimin daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan okullarda bir yandan eğitim merkezlerinde yapılan iyileştirme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi de eğitime destek vermek amacı ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz matematik kursu başlattı. Merkezde gerçekleştirilecek olan matematik kursuna merkezi kullanan gençler kullanacak. Katılmak isteyen öğrenciler ise merkeze bizzat başvuru yaparak matematik eğitimini alabilecek.