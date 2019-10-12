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Gençlere basketbolu anlattılar

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı panele katıldı.


Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde panele katıldı. Okula ilk girişten itibaren başarılı sporculara büyük ilgi gösteren öğrenciler sordukları sorularla da buluşmayı bir hayli renklendirdiler. Öğrencilere, yaptıkları çalışmalar ve sportif kariyerleri hakkında bilgiler veren takımın oyuncuları, sporla ilgilenen öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu. Sporcular okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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