İhlas Haber Ajansı

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Gençlere yeni spor sahası

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beyciler Mahallesi’nde yapılacak olan spor alanı yapımı başlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beyciler Mahallesi'nde yapılacak olan spor alanı yapımı başlandı.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Beyciler Mahallesinde spor alanı yapım işi başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yapımına başlanılan futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve yürüyüş parkurunun olduğu spor alanı inceledi ve “En kısa sürede tamamlayıp inşallah vatandaşımız hizmetine sunacağız” ifadelerinde bulundu.

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