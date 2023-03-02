Gençlerin yeni mekanı olacak

Faruk Özlü'nün eğitim yatırımlarına verdiği önemle Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapının tamamı ortaya çıkarken ekipler, iç mobilyaların konumlanması ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi'nin örnek projelerinden biri olan ve iş insanı Hasan Ulusoy'un da katkıları ile yürüttüğü Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde çalışmalar sürüyor. Yapının kaba inşaatı tamamlanırken önümüzdeki bahar aylarında gençlerin hizmetine sunulması amacıyla ince işçilik çalışmaları hızlandırıldı. Kütüphane çevresindeki yürüme yollarının taş döşeme işlemi yapılırken iç mekan mobilyalarının da yerleştirilmesi tamamlandı. Uzunmustafa Mahallesi'nde vatandaşların da merakla takip ettiği proje çok yakında hizmete açılacak.

“Düzce'mize çok yakışacak”

Projenin yer aldığı Konak Kafkas Park'ta da çalışmalar devam ederken kütüphanedeki çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Başkan Faruk Özlü, yapılan işin öneminden bahsederek “Düzce bizim evimiz. İşin özü çalışmak diye harekete geçtik. Her noktada vatandaşlarımıza standartların üzerinde yaşam alanları kazandırmak için çalıştık. Millet Kütüphanemiz merkezde, gençlerimizin büyük beğenisini kazandı. Sabah saatlerinde dolup taşıyor. Şimdi de Uzunmustafa Mahallesinde Sabiha Ulusoy Kütüphanesi aynı olacak. Artık projeyi bitirmek üzereyiz, aralıksız çalışıyoruz. Burada büyük bir emek var. Her işimiz vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyeti içindir. Bu kütüphane Düzce'mize çok yakışacak” dedi.