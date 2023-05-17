Gençlik Haftası ile şenlikler başladı

Faruk Özlü sözünü tuttu Gençlik Haftası'nda Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar'ı Düzcelilerle buluşturuyor.

Başkan Faruk Özlü Düzceliler için birbirinden güzel etkinlikler için çalışmaya başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla Düzce'de yapılacak kutlamalarda Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar Düzce'ye gelecek. 18 Mayıs Perşembe akşamı 20.30'da Anıtpark'ta sahne alacak Ekin Uzunlar en güzel şarkılarını Düzceliler için seslendirecek.

Özlü, “Gençlerimiz bu yaz da eğlenceye doyacak. Şimdi konserlerimize, eğlencelerimize başladık. Perşembe akşamı Ekin Uzunlar'ı Düzcelilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. 18 Mayıs saat 20:30'da tüm hemşehrilerimi Antıpark'a davet ediyorum” dedi.