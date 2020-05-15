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Gençlik liderleri Düzce'de ki çalışmaları aktardı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Düzce Gençlik Merkezi Liderleri ile telekonferans toplantısı ile Düzce’de yapılan çalışmaları dinledi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Düzce Gençlik Merkezi Liderleri ile telekonferans toplantısı ile Düzce'de yapılan çalışmaları dinledi.


Düzce Gençlik Merkezi Liderleri korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek gençlerin evlerde sıkılmaması için çalışmalar yürütürken, bu çalışmalarda bakanlık tarafından takdir toplamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Düzce Gençlik Merkezi Liderleri ile telekonferans toplantısı düzenledi. Gerçekleşen toplantıda salgın sürecinde Gençlik Merkezi olarak yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

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