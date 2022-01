Gençlik meclisinden anlamlı çalıştay

Düzceli gençler, kendi sorunlarının yanı sıra kentin de gelişmesine katkı sağlamak amacıyla birinci gençlik çalıştayı yapıldı. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, faaliyetlere erişebilirlik, kişisel gelişim, ulaşım ve eğitim konularının ele alındığı gençlik çalıştayda konuşan Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Dertli, “Gençlik Meclisi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlik siyasetten üstündür dedik ve attığımız her adımda bu mottodan sapmadık. Yaptığımız her etkinlikte tüm Düzce gençlerine kapsayıcı olduk. Burada Düzce'nin her kesimini temsil eden siz değerli başkanlarımız ile birlikte daha güzel işlere imza atmak istiyoruz. Bu günden sonra birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Farklı renkler bir arada güzeldir. Bu yüzden her ne kadar farklı görüşler olsa da birlikte daha güzel olacağız. Gençlik Meclisi olarak yapılacak ve yapacağınız her programda destekçiniz olacağız” ifadelerinde bulundu.

Çalıştaya katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının gençlik toplulukları, çalıştayın verimli olduğunu ve birlik beraberlik içinde olmanın gençleri daha güçlü kılacağında hemfikir kaldıkları belirtildi.