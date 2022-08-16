Gençlik odaklı projede işbirliği

Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Düzce Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Nedim Sözbir'e hayırlı olsun ziyaretlerini sürüyor. TÜGVA Düzce il yönetimi de yeni Rektör Sösbir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili konuşan TÜGVA Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu, “Düzce Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ettik. Gençlik odaklı proje ve faaliyetlerde iş birliğinin gerekliliği konusunda hemfikir olduğumuz Rektörümüze misafirperverlikleri için teşekkür eder, görevinde başarılar dilerim” dedi.

Rektör Sözbir'de ziyaretten son derece memnun olduğunu gençler için yapılacak olan her projeye destek vereceklerini söyledi.