Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TYP ile çalışan alacak

İş-Kur ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesi çerçevesinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne işçi alımı yapılacak.

İş-Kur ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje ile yapılacak işçi alımına başvurular 21 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Ekim Pazar günü sona erecek. İnternetten yapılacak başvurulara katılmak isteyenler E-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptırabilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile 20 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlarda görev alacak.