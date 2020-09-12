İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genel Başkan Uslu, Başkan Özlü'yü ziyaret etti

Bir-Sen Genel Başkanı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Düzce Memur-Sen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Bem-Bir-Sen Genel Başkanı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu bir dizi ziyaretler için Düzce'ye geldi. Düzce'de Memur-Sen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi ile istişarelerde bulunan Uslu, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunarak Düzce'de ki çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Başkan Yardımcısı Uslu, Özlü'ye teşekkür etti. Özlü'de Düzce'de yaptıkları çalışmaları anlatarak nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.