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Genel Başkan Yardımcısından Şahin'e ziyaret

BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’i makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.


Düzce'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Genel Merkezden Düzce'ye gelerek çeşitli incelemelerde bulunan BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Nurettin Sever, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Şahin, Kaynaşlı Belediyesi'nde işçilerle ve memurlarla güzel bir birliktelik oluşturulduğunu belirterek yapılan hizmetleri anlattı. Düzce Temsilcisi Asiye Durna ve yönetim kurulu üyelerinin de Genel Başkan Yardımcısı ile ziyaretlerine geldiği için teşekkür eden Başkan Şahin, Kaynaşlı'yı daha ileriye taşımak için çalışmalarını yapacaklarını belirtti.

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