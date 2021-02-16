Genel Müdür'den Düzce'de ki koruma alanlarına inceleme

DÜZCE(İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Düzce'ye gelerek korunan alanlarda incelemelerde bulundu.

Düzce'de doğal alanlar ve milli parkların sürekli denetlemesi ve kontrollerinin yapılmasını sağlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Genel Müdür İsmail Üzmez, Düzce'ye gelerek, Düzce Belediyesi tarafından işletilen Aydınpınar Şelalesi'nde ilk olarak incelemelerde bulundu. Ardından ise heyet ile birlikte Efteni Gölü, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özmez, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'e ve personeline yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.