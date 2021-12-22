Genel Sekreter Özoğlu'dan Vali Atay'a ziyaret

DÜZCE (İHA) – Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Okan Özoğlu Düzce'ye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret eden Özoğlu, Düzce'de ki çalışmalar hakkında Çilimli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yakup Temiz ve Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Serdar Erdem'den bilgiler aldı. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Tuncay Şahin Düzce'de ki sanayileşmenin her geçen gün arttığını ekonomiye ve istihdama ciddi katkılar sunulduğunu belirtti. Vali Cevdet Atay ise Düzce'de ki sanayilerin sorunlarını ve sıkıntılarını İl Özel İdaresi olarak kısa sürede çözüme kavuşturduklarını, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Düzce'de yatırım yapabileceğini dile getirdi.