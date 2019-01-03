Gerçekleştirdiği video bildirisiyle ikinci oldu

Dr. Ali Yavuzcan, Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'nde gerçekleştirdiği video bildirisiyle 2.lik ödülünün sahibi oldu.

Düzenli olarak 2 yılda bir gerçekleştirilen, çocuk istemi olan hastalara yönelik tedaviler ve yaklaşımlar ile ilgili çeşitli sunumlar ve bilimsel toplantılar yapılan kongreye davet edilen Doç. Dr. Ali Yavuzcan, tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaçlar hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kongre ve gerçekleştirdiği sunumu hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuzcan, Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi kapsamında video bildiri ödül yarışması düzenlendiğini belirterek, bu yarışmaya başvuran hekimlerin, yaptıkları özellikli ameliyatların videolarını kongrede sunduklarını söyledi. Sunulan bu videoların, kongre yönetimince oluşturulan bir komisyon tarafından incelenerek değerlendirildiğini belirten öğretim üyesi, kendisinin yaptığı ameliyat videosunun da 2. lik ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Yaptığı ameliyat hakkında da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ali Yavuzcan, “Geçirdiği sezaryenler sonrası rahim ön duvarındaki ameliyat yeri tam olarak iyileşmemiş bir hastaya tedavi amacıyla yaptığım ameliyatın videosunu sundum. ‘Laparoskopik Sezaryen Skar Defekti Onarımı' adı verilen bu ameliyatta; hastamızda düzensiz kanamaya neden olan tam olarak iyileşmemiş rahim ön duvarı kapalı yöntemle (laparoskopik) temizlenmiş ve sonrasında yeniden dikilmiştir. Bu kapalı ameliyat yöntemi ile ilgili olarak tıp literatüründe daha önce yapılmış sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.” şeklinde konuştu.

Sezaryenin anne ve fetüs sağlığı üzerine gösterilmiş birçok olumsuz etkisinin olduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, son yıllarda sezaryen ile doğum yapan kadınların yaklaşık %60'nın rahim ön duvarının düzenli olarak iyileşmediğini ve bu kadınların bir kısmında; düzensiz kanama, ağrı ve yeniden gebe kalma güçlüğünün bilim adamları tarafından bildirildiğini dile getirdi.

Bu problemleri yaşayan hastalarda rahim ön duvarını düzeltmeye yönelik ilave ameliyatlara gerek duyulduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yavuzcan, “Şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm kadınlarımızdan ricam, hekimleri tarafından normal doğum önerilmesine rağmen kendi istekleriyle zorla sezaryenle doğumu istememeleridir. Çünkü tıptaki gelişmeler sürdükçe şu ana kadar bildiklerimize ek olarak sezaryene ait belki de birçok yeni olumsuz sonuç zamanla ortaya çıkacaktır.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.