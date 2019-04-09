Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi öğrenvileri Düzce Üniversitesi'ni gezdi

Sabah kahvaltısını Düzce Üniversitesi sosyal tesislerinde yapan öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesine geçti. Burada fakülteye ait laboratuvarları gezen misafir öğrenciler, yetkililerden bilgi alarak merak ettikleri konular hakkında bilgilendirildiler. Fakülte gezisinin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, üniversite adayı öğrencilere, nasıl çalışılması gerektiğini, uyku düzeninin önemini anlatarak, Düzce Üniversitesi'ne göstermiş oldukları ilgi ve alakaların dolayı teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden sonra Mühendislik Fakültesi'ne de geçen Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi öğrencileri, programlara yerleşmek için gerekli puanlar hakkında bilgilendirilerek, Fakülteye ait laboratuvarlar gezdirildi. Fakülte öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgilendirilen öğrencilere, sunulan imkanlar anlatıldı.

Yerleşke ve Spor Kompleksi hakkında da bilgiler alan misafir öğrenciler, öğle yemeğini Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve üniversite öğrencileriyle birlikte yedi.

Yemekte kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite adayı öğrencileri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Düzce Üniversitesi'nin kurulduğu günden itibaren başarı çıtasını yükselttiğini ve Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yerini aldığını söyledi. Misafir öğrencilere gezinin verimli olup olmadığını da soran Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.