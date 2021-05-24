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Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Düzce Akınlar Mahallesi'nde bulunan hurdacılar sitesindeki geri dönüşüm firmasında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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