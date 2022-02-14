GETAT iyi klinik araştırmalarına etik yaklaşım kursu düzenlendi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kursa; öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin yanı sıra Hukuk Fakültesi lisans mezunları, Düzce ve çevre illerden uzman doktorlar ve aile hekimleri katıldı.

Kursiyer olarak 64 kişinin katılım gösterdiği eğitim programının açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken, etik yaklaşımın hayatın her anında geçerli olması gerektiğini vurgulayarak bu kursu almayanların mevzuata göre GETAT Etik Kurul Üyesi olamayacağının altını söyledi.

Eğitim programının ilk oturumunda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bora Büken; “Etik Anlayışın Tarihsel Gelişimi”, “Araştırma Etiği ve Helsinki Deklarasyonu”, “Klinik Araştırmalarda Araştırmacının Sorumlulukları”, “GETAT İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu”, “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ardından Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Cenk Coşkun, GETAT Klinik araştırma formalarını tanıttı. Atölye çalışması kapsamında etik kurula başvuru yapılması ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Coşkun, katılımcılara klinik araştırma mevzuatı, klinik araştırmalarda destekleyicinin sorumlulukları, klinik araştırmalarda güvenlilik bildirimlerini anlattı.

Kursun son oturumunda Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Sungur, kursiyerlere klinik araştırmalarda metodoloji ve deneysel araştırma konularında eğitim verdi. Kurs sonunda sınava tabi tutulan kursiyerlerden başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı başarı belgesi verileceği ve Sağlık Bakanlığı GETAT Klinik Araştırma Etik Kurullarında üye olabilecekleri bildirildi.

Eğitim programının kapanış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, verimli bir eğitim sürecini tamamladıklarını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin'e kursun organizasyonundaki desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kapanış konuşmasının ardından Prof. Dr. Kayıkçı, eğitim veren öğretim üyelerine sağladıkları katkılar için teşekkür belgesi takdim etti.