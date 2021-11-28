Bölge Müdürlüğü tarafından Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Geyikbeli Kanyonu'nun tanıtım filmi çekildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Geyikbeli Kanyonu, resmi kurumlar tarafından tanıtılmaya devam ediyor. Düzce'ye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaş ve Hoca köyleri sınırlarındaki kanyonun Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından tanıtım filmi çekildi. Doğal bitki örtüsü ve berrak sularıyla dikkat çeken kanyonunun tanıtım filmi beğeni topladı.