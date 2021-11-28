İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Geyikbeli Kanyonu'nun tanıtım filmi çekildi

DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar 9.

Bölge Müdürlüğü tarafından Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Geyikbeli Kanyonu'nun tanıtım filmi çekildi.


Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Geyikbeli Kanyonu, resmi kurumlar tarafından tanıtılmaya devam ediyor. Düzce'ye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaş ve Hoca köyleri sınırlarındaki kanyonun Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından tanıtım filmi çekildi. Doğal bitki örtüsü ve berrak sularıyla dikkat çeken kanyonunun tanıtım filmi beğeni topladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.