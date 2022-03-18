Gezen sinema tırı Düzce'ye gelecek

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gezen sinema mobil aracı Nisan ayında Düzce'ye gelecek.

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan ve sinemaya gitme imkanı bulamamış çocukları sinema ile tanıştırmak ve kültürel ve sanatsal etkinlikleri çocukların gündelik yaşamlarına yakınlaştırabilmek amacıyla 2018 yılında yola çıkan gezen sinema tırı, 2022 yılında da yolculuğuna devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan 90 kişi kapasiteli ve uygun teknik ekipman ve iklimlendirme olanağına sahip tır ile sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak. Yaklaşık 750 çocuğun aileleri ile açık havada film izleyebilmesine de imkan sağlayan gezen sinema tırında, film gösterimleri öncesinde yapılacak çeşitli interaktif sanat etkinlikleri ile çocukların diğer sanat dalları ile de buluşması sağlanacak. Proje kapsamında ilk olarak Tekirdağ'dan yola çıkacak olan Gezen sinema daha sonra, Bolu, Düzce, Sakarya Çankırı, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adana, Hatay ve Kilis'i ziyaret edecek. Gezen sinema şu ana kadar Siirt'den Artvin'e Ağrı'dan Kastamonu'ya Diyarbakır'dan Giresun'a 54 il ve 162 ilçede yüzbinlerce çocuğa beyaz perde ile tanıştırdı.