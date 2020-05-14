İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gıda yardım desteği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüsün Türkiye’de etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren salgına karşı aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmalarına tüm birimleriyle güç birliği içinde devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren salgına karşı aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmalarına tüm birimleriyle güç birliği içinde devam ediyor.


Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek amacıyla korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğini sürdürüyor. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla hazırladığı gıda kolilerini kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştırmaya devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.