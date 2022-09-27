Girişimci kadınların adresi: Kadın Emeği Merkezi

Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde bir araya gelen girişimci kadınlar üreterek aile ekonomisine destek oluyor.

Düzce Valiliği bünyesinde hizmete açılan Kadın Emeği Merkezi, kadın istihdamına katkı sunuyor. Merkezde bir araya gelen girişimci kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de üreterek aile ekonomisine destek oluyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile birlikte Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret etti. Kadınlar ile bir araya gelen heyet, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.