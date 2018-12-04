Girişimciler fikirlerini yarıştırdı

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark iş birliğiyle düzenlenen “Girişimcilik Maratonu Düzce'18” etkinliğinin ilk bölümü, üç gün süren yoğun bir çalışma temposunun ardından sona erdi.

“Fikrini Geliştir Geleceği Şekillendir” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik Maratonu Düzce etkinliği, Düzce Teknopark Yönetim ve Kuluçka Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yaş, sınıf, bölüm sınırlaması olmaksızın hayalindeki iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler, fikirden şirkete uzanan bir başarı öyküsü için yarıştılar.

Düzce Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen ve 320'den fazla girişimcinin başvuru yaptığı Girişimcilik Maratonu Düzce'18 etkinliğinde birbirinden farklı 89 fikir ortaya çıktı. Fikir sunumlarının oylandığı etkinlikte, oylama sonucunda katılımcılar tarafından en çok oy alan fikirler ve diğer katılımcıların destekleriyle 14 farklı takım oluşturuldu.

Katılımcıların fikirlerini sunmasıyla başlayan ve ardından seçilen fikirler doğrultusunda takımların oluşturulmasıyla devam eden Girişimcilik Maratonu Düzce etkinliğinde takımlar; 48 saat boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ve mentörlerin desteğiyle çalışmalarını gerçekleştirdi. Sonrasında fikirlerini iş modeline çevirerek olgunlaştıran takımlar, jüri önünde demo sunumlarını yaparak ter döktü.

Düzce Teknopark Yönetim ve Kuluçka Merkezi Konferans Salonu'nda 7 Aralık 2018 tarihinde 09:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan kapanış gününde, takımların jüri karşısında final sunumlarını yapmasının ardından, dereceye giren başarılı girişimler belli olacak.