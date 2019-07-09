Girişimcilik hukuku semineri gerçekleşti

Düzce Ticaret ve Sanayi odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz Başkanlığında gerçekleştirilen, “Girişimcilik Hukuku Semineri” Avukat Selahattin Bilen ve Girişimcilik Eğitmeni ve Mentör Serkan Sönmez'in sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Seminerin açılış konuşmasını Düzce İl Kadın Girişimciler Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz yaptı. Tüysüz konuşmasında; “Türkiye'nin en girişimci ili olan Düzce'de Girişimcilik Hukuku ve Girişimcilerimizin işe başlamadan önce dikkat etmesi gereken konularla ilgili olarak sizlerle bugün burada bir araya geldik. Bildiğiniz üzere ülkemizde karlı bir iş olduğunda, aklında herhangi bir girişimcilik isteği olanlar, hemen aynı sektöre yönelir, gerekli araştırma ve analizleri yapmaksızın benzer konseptlerde aynı ürünler veya hizmetler üzerinden girişimini ayağa kaldırmaya çalışır. Aynı sokak üzerinde aynı işi yapan onlarca işyeri olabilir bunların hepsinin ayakta kalabilme ihtimali ise çok zayıftır. Ön araştırmasını iyi yapan bütçelendirme çalışmalarını yerinde ve düzenli tutan, hukuksal sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren ve işletmesine profesyonel olarak bakan işletmeler ayakta kalırken, bu işlemleri yapmayan işletmeler maalesef girişimcilerine geri dönülmesi güç zararlar açmaktadır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz seminerde, Avukat Selahattin Bilen ve Girişimcilik Eğitmeni ve Mentör Serkan Sönmez, bizleri Girişimcilik Hukuku ve Girişimlerde yapılan stratejik hatalar üzerinde bilgilendirecektir katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz” İfadelerini kullandı.

Aslıhan Akbal Tüysüz'ün ardından kürsüye çıkan, Avukat Selahattin Bilen, iş fikirleri, şirketleşme ve birçok konuya hukuksal boyutta değinirken gelen misafirlerin sorularını da yanıtladı. Yoğun katılımın olduğu seminerde, Girişimcilik Eğitmeni ve Mentör Serkan Sönmez, girişimci adaylarına KOSGEB desteklerinden bahsetti ve bilgiler aktardı. Sönmez; “Körü körüne iş fikrine girmeyelim, farklı sektörlerde markalaşan bireyler haline gelirsek büyüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kürsüye çıkıp konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin konuşmasında şunları söyledi; “Meclisimizde 11 Meslek Grubundan 31 kişi var. Herkes farklı sektöre mensup. Biz 9 meslek grubundan üyelerimize haftada 3-4 gün eğitim veriyoruz. Biz sizlere destek vermeye hazırız. Gelin odamızın tüm kanalları girişimcilerimize açıktır.”

Seminerin son kısmında DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve TOBB KGK Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Avukat Selahattin Bilen'e plaket taktim etti. Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Çakır, Girişimcilik Eğitmeni ve Mentör Serkan Sönmez'e plaket taktim edildi.