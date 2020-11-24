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Girişimcilik ve yenilikçilik süreçleri değerlendirildi

Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK Başkanı Prof.

Dr. Hasan Mandal başkanlığında gerçekleştirilen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi toplantısına katılarak, girişimcilik ve yenilikçilik alanında gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Covid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıya Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ar-Ge'den Sorumlu Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü katıldı. TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterlere göre Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında 185 üniversite arasından ilk 50'ye girme başarısını gösteren Düzce Üniversitesi, yapılması gereken yenilikleri takip ederek değişimi yöneten kurumlar arasında kalma başarısını sürdürmeyi hedefliyor.


Toplantı sonunda katılımlarından dolayı üniversite temsilcisi Rektör Yardımcılarına teşekkür eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2020 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan Üniversitelerin Rektör Yardımcıları ile bir araya gelerek, sürecin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

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