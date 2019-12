Globalle?menin yollar? anlat?ld?

D?zce Ticaret ve Sanayi Odas? b?nyesinde faaliyet g?steren TOBB D?zce ?l Kad?n ve Gen? Giri?imciler Kurullar?, fikirlerini d?nya pazar?na sunmak isteyen giri?imciler i?in ?Start-Up ve Globalle?me' semineri d?zenledi. D?zce ?l Kad?n ve ?l Gen? Giri?imciler Kurullar?n?n d?zenlemi? oldu?u ?Start-Up ve Globalle?me? seminerine konu?mac? olarak Melek Yat?r?mc? Ergin Kaya kat?ld?.

Seminerin a??l?? konu?mas?n? yapan D?zce Ticaret ve Sanayi Odas? Y?netim Kurulu Ba?kan? Tuncay ?ahin, e?itime katk? vermeye devam ettiklerini belirterek ?D?nya'da yeni nesil yat?r?m trendi Melek Yat?r?mc?l?k modeli. ?lke olarak e?itimli personel konusunda sorunlar ya??yoruz. Meslek Y?ksek Okullar?m?za giden ??rencilerimizi ara eleman de?il aranan eleman konumuna getirmemiz gerekiyor. ??rencilerimizin de kendilerini farkl? k?lacak yetenekler edinmeleri gerekiyor. ?lke olarak okuma al??kanl???m?z zay?f. Bu konuda da kendimizi geli?tirmemiz ve okumaya daha ?ok e?ilmemiz gerekiyor. Oda olarak e?itime katk? vermeye, e?itim yuvalar?n?n ihtiya?lar?n? imkanlar?m?z do?rultusunda kar??lamaya ?al???yoruz. Bunlara ?rnek vermemiz gerekirse D?zce MYO'nun CNC S?n?f?n? ve Tasar?m at?lyesini oda olarak biz kurduk. Yine G?lyaka Meslek Y?ksek Okulumuzdaki A???l?k B?l?m?n?n t?m tefri?at?n? oda olarak biz ?stlendik. ?ilimli'de veterinerlik b?l?m? a??lmas? i?in ?niversite y?netimimizle birlikte b?y?k m?cadeleler verdik. Bizler bu destekleri siz gelece?imiz olan gen?lerimizin daha y?ksek standartlarda e?itim hizmetlerine kavu?man?z? sa?lamak ad?na yap?yoruz. Burada sizlere d??en g?rev de ?ok ?al??mak, ?ok ara?t?rmak, bilimsel imkanlara en iyi ?ekilde ula?mak ve ilgili sekt?rlerde aranan personel olmaya ?al??makt?r? ?eklinde konu?tu.

Etkinlikte ?ngiltere'de melek yat?r?mc?lar?n dan??manl???n? yapan ve T?rk giri?imcileri ile ?ngiliz yat?r?mc?lar? bir araya getiren Ergin Kaya detayl? bir sunum yapt?. T?rkiye'de Start - Up ve giri?imcilik noktas?nda son y?llarda ?nemli geli?melerin oldu?unu g?zlemlediklerini aktaran Kaya, ?Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri a??lmas? da bu konuda bir d?n?m noktas? diyebiliriz. Ancak bir ?eyler eksik kal?yor ki sonu? al?nam?yor. Bana g?re en ?nemli sorun yat?r?mc?lar?n ?rg?tlenememesidir. Herkes yat?r?mc? olabilir. Farkl? ?l?eklerde yat?r?mlar yapabilir. Bu sorunun t?pk? bir giri?imci gibi ele al?nmas? ve giri?imci g?z?yle meselelere yakla??lmas? gerekiyor. K?sa vadede de bir sonu? almay? beklemek m?mk?n g?r?nm?yor. Sistemli ve disiplinli ?al??mak ve beklemek gerekiyor? ?eklinde konu?tu.

Ger?ekle?en seminerde, konu?mac? Kaya, Start- Up firmas? seviyesinden global firma olmaya kadar uzanan zorlu yolda bir giri?imcinin dikkat etmesi gereken t?m detaylar ve ba?ar?l? global firma ?rnekleri sunulurken soru-cevap b?l?m?nde ?ok verimli fikir al??veri?leri ger?ekle?tirdi.