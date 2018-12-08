Göç ve Mülteci sorununda başarılı yönetsel modeller tartışıldı

Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi”, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Kongrede; dünyanın farklı coğrafyalarındaki birçok ülkeyi etkileyen ve trajik sonuçlara yol açan göç ve mülteci sorununa karşı başarılı yönetsel modeller tartışılarak, insan merkezli yeni çözüm önerileri geliştirildi.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Göç Yönetimi ve Göçmenlerin Entegrasyonunda Başarılı Yönetsel Modeller” temalı kongrede; yerli ve yabancı akademisyenler, genç araştırmacılar, uzmanlar ve karar vericiler; bilgi, birikim ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Kongrenin sabah oturumlarında; konuk akademisyenler ve Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, “Enfeksiyon ve Göç”, “Göç ve Uyum”, Eğitim ve Göç”, başlıklı sunumların yanı sıra “Farklı Topluluklar ve Göç”, “Göç ve Psikoloji”, “Çocuk ve Göç” konulu sunumlarıyla programa katkı sağladı.

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde ise alanında uzman konukların katıldığı oturumlarda; “Toplumsal Cinsiyet ve Göç”, “Toplumsal Entegrasyon” konuları ile “Etik ve Göç”, “Sağlık ve Göç”, “Dil - Edebiyat ve Göç” başlıklarında zengin bilimsel içerikli sunumlar gerçekleştirildi.

Dünyanın en önemli sosyal sorunlarından biri olan göç ve mülteci konusunun tüm yönleriyle ele alındığı kongrede, mevcut göç biçimlerinin ve modellerinin yanı sıra başarılı yönetsel modeller de tartışılarak konuyla ilgili daha uygun ilke ve uygulamalar üzerine düşünmeye teşvik edecek bakış açıları geliştirildi.

İnsan hareketliliğini anlamaya yönelik söylemlerin de tartışıldığı kongrede, muhtemel çözüm önerileri sosyal bilimler perspektifiyle aktarılarak göç ve mülteci problemine karşı karar alıcıların faydalanabileceği bir bilimsel ortam oluşturuldu.

II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, kapanış oturumunun ardından sona erdi.