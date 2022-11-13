Göçmen kaçakçılarından uyuşturucu çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Şahısların üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 kişi hareketlerinden şüphelince durduruldu. Yeni Mahalle D-100 yanyol üzerinde durdurulan Ş.Z ve H.M. isimli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 150 parça toplam daralı 32,9 gram afyon sakızı ve Suçtan elde edildiği değerlendirilen 649 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Ş.Z ve H.M. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklandı.