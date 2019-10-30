Gök kubbeye yolculuk projesi tamamlandı

Dr. Sedat Karaçam tarafından yürütülen ve TUBİTAK 2237-A bilimsel etkinliklere destekleme programı kapsamında desteklenen “Gök Kubbeye Yolculuk” isimli proje, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Akçakoca Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen programa, 18 farklı üniversiteden 40 Fen Bilgisi öğretmen adayı katılım gösterdi. Gerçekleştirilen bilimsel etkinliğin yanında projeye katılan öğrenciler, proje kapsamında gök gözlemi yapma fırsatı buldular ve Akçakoca'nın tarihi ve turistik yerlerinden Ceneviz Kalesi, Fakıllı Mağarası, Çuhallı Plajı, Kale Plajını gezme ve tanıma fırsatı buldular.

Proje kapsamında adaylara Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Volkan Bilir, Dr. Erol Sözen, Dr. Şahin Danişman, Dr. Hakan Özak ve Dr. Ufuk Güven başta olmak üzere 7 farklı üniversiteden 13 alanında uzman akademisyen dünya ve evren konularının öğretime yönelik uygulamaları gösterdi.