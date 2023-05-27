Gölyaka bağlantı yolunda hummalı çalışma

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen çökmenin ardından karayolları ekiplerince bağlantı yolunda hummalı bir çalışma başlatıldı.

Daha önce bir çok kez çökme sorunu yaşanan Gölyaka Bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde tekrar çökme meydana gelmişti. Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri bu sefer çökme sorunu yaşanan bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Çökme ihtimali yüksek olan kesimdeki asfalt söküldü. Yaklaşık 3 metre derinliğe kadar inilen kazı ile birlikte yola dolgu malzemesi konulma işlemleri yapılacak. Dolguların ardından kayalar ile yol desteklenecek ve asfaltlama çalışması tamamlanacak. Ortalama 1 ay sürmesi beklenen çalışmaların ardından yol yaz ayları öncesinde hizmete açılacak.