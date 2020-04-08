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Gölyaka Halk Eğitim çalışmalara başladı

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Halk Eğitim Merkezi, vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak olan maskelerin üretimine başladı.

Gölyaka genelinde ücretsiz dağıtılacak maskeleri Gölyaka Halk Eğitim Merkezi üretecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın eczaneler dahil tüm maske satışlarının olmayacağını isterlerse ücretsiz dağıtabileceklerini açıklamasının ardından Gölyaka Halk Eğitim Merkezi'de maske üretimine başladı. İlçe genelinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak olan maskeler Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllülerce üretilmeye başlandı. Tek kullanımlık medikal yüz maskesi üreten gönüllüler günlük 500 adet üretim yapmayı planlıyor. Üretilen maskeler öncelikle Kaymakamlık tarafından ilçede sağlık, güvenlik, veda sosyal destek grubuna ve diğer ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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