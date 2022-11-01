Gölyaka'da denetimler sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulların yapısal çalışmaları ile ilgili başlatılan denetimler, Gölyaka'da okul ve kurum ziyaretleri ile devam ediyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan okullarda ki ve kurumlarda ki yapısal çalışmalar, öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü alanlar denetlenmeye başladı. Bu çerçevede Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de denetimler hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçede ki okulları tek tek ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe son olarak Hacıyakup Köyü İlkokulunu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelen Taştepe daha sonra okul çevresinde incelemelerde bulundu.