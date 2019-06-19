Gölyaka'da hasar tespit çalışmaları başladı

Düzce'nin Gölyaka İlçesi Hacıyakup, Hamamüstü Köyleri ile Cevizli Mevki'inde meydana gelen ve birçok vatandaşın evlerinin zarar görmesine neden olan sel felaketi sonrası AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasına başladı. Ekipler, hasar gören ev ve ahırlar ile tarlaların hasar tespitlerini raporluyorlar.

Gölyaka Hacıyakup, Hamamüstü köylerinde dün öğlen saatlerinde başlayan yağışın ardından derelerde meydana gelen sel afeti sonrası bölgede hasar ve zarar tespiti için Düzce İl Afet Müdahale Planı (TAMP- Düzce) kapsamında AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personelinden oluşan Hasar Tespit ve Zarar Tespit Hizmet Grupları sabah saatlerinden itibaren sel sularının çekildiği bölgelerde çalışmaya başladı. 17 Teknik personelin görev yaptığı ekipler selden zarar gören vatandaşların zararlarını, selin çevreye verdiği hasarı tespit ederek raporlayacaklar.

Yeni sel tehlikesine karşı ise İl Özel İdaresi ve DSİ iş makineleri köprü ve menfezlerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.