Gölyaka'da öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Gölyaka'da öğrenciler Orman Haftası etkinlikleri kapsamında küçük elleri ile fidanları torakla buluşturdular.

Orman Haftası dolayısıyla Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş'in katılımları ile öğrencilerle fidan dikim etkinlikleri yapıldı. Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler öğrencilere verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.