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Gölyaka'da okullar denetime girdi

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında okullara ‘Okulum temiz’ belgesi verilmeye başlandı.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında okullara ‘Okulum temiz' belgesi verilmeye başlandı. Gölyaka'da da okulum temiz denetimleri başladı.


Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitimler başladı. Milli Eğitim Bakanlığı lise ve tüm köy okullarının 2. 3. ve 4. sınıflarının da açılacağını duyurmasının ardından Düzce'de okullarda ‘okulum Temiz' denetimleri de sıklaştırıldı. Bu kapsamda ekipler son olarak Gölyaka'da okul denetimine çıktı. Evrak ve saha denetimleri başarılı bir şekilde yapılan okullara belgeleri verildi. Denetimlerin ilçe bazlı tek tek devam edeceği, tüm okullara kısa süre içerisinde belge verileceği belirtildi.

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