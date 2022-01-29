Gölyaka'da ORKÖY çalışmaları başladı

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ORKÖY çalışmaları Düzce'nin Gölyaka ilçesinde başlatıldı.

Düzce'de ORKÖY 2022 çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, İşletme Müdür Yardımcısı Özgür Altınkaya, İşletme Şefi Mithat Ekşi ve ORKÖY sorumlusu İsmail Turan tarafından Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü orman köylerine ORKÖY kredisi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya öncelikli olarak daha önceki yıllarda kredi kullanmayan köyler davet edildi. Bekiroğlu, Hamamüstü, Zekeriya, İçmeler, Kavakbıçkı, Kutlu ve Yazlık köy muhtarlarının katıldığı toplantıda Köy muhtarlarına ORKÖY kredileri hakkında bilgi verildi. 2022 yılında ORKÖY destekleme kredisi verilecek köyler kura ile belirlendi. Muhtarların Isı yalıtım, Süt Sığırcılığı ve Fenni arıcılık Kredi talepleri alındı. Köyde kredi kullanmak isteyen ve şartları sağlayan vatandaşların belirlenmesi ve asil yedek üye kurası çekilmesi için planlama yapıldı.