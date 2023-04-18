Gölyaka'da orman yolları onarılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle ulaşıma kapanan Pürenli Orman İşletme Şefliği orman yolunun onarım işleri iş makinaları ile yapılıyor.

Düzce ilinde 2022 yılında meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılıyor. Selde ulaşıma kapanan Pürenli Orman İşletme Şefliği orman yolunun onarım işleri kuruma ait iş makinaları ile yapıldı. Ayrıca ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı Derebalık Yaylası yolunun, yapılan tamir bakım çalışmaları ile kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Diğer taraftan Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 2023 yılı programında bulunan Aydınpınar Orman İşletme Şefliği planlanan sürütme yolu yapım çalışmalarına İşletme Müdürlüğüne ait mini ekskavatörle devam edildiği belirtildi. Ormanlara zarar vermeden doğaya uygun bir şekilde yapılmasına özen gösterilen sürütme yollarının yapımıyla ana ve tali orman yolları ile yeterince işletmeye açılamayan orman alanlarında sürütme mesafeleri ve sürütme maliyetlerinin düşülmesinin amaçlandığı ifade dildi.