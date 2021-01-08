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Gölyaka'da randevulu sisteme geçiyor

DÜZCE(İHA) – Gölyaka Kaymakamlığı pandemi sürecinde hastanede bulaşın azalması için, Aile Hekimliklerinde 18 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle randevu sistemine geçileceğini duyurdu.


Gölyaka Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık sisteminin randevulu sisteme geçeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi; Pandemisi sürecinde hastanede bulaşın azalması için, Aile Hekimliklerinde 18 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle randevu sistemine geçilecektir. Randevular Alo 182'den veya Merkezi Hekim Randevu Sisteminden alınabilecektir” denildi.


Ayrıda Merkezi Hekim Randevu Sisteminden veya Alo 182'den randevu alamayan vatandaşlara da aile hekimliği tarafından hizmet verileceğini fakat randevulu hastalara öncelik verileceği bildirildi.

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