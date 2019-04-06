Gölyaka'da şehitlerimiz adına fidan dikildi

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Ercan Eker Ortaokulu öğrencileri ve kurum amirlerinin katılımları ile şehitler adına fidan dikim etkinliği yapıldı.
Gölyaka'da düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrencilerle birlikte şehitler adına fidan dikildi, şehitlerin anısını yaşatmak adına şehit isimleri dikilen fidanlara asıldı.
Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler öğrencilere verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.