Gölyaka'da taşımalı eğitim konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bazı okullarda devam eden taşımalı eğitim ile ilgili okul müdürleri ile video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Gölyaka'da bazı okullarda devam eden taşımalı eğitim ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe ve Şube Müdürü Yunus Mertyürek'in katılımı ile video konferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilçede ki tüm okul müdürleri katılım sağladı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmaların yanı sıra taşımalı eğitim, okul ziyaretleri, belirli gün ve haftalarda dikkat edilecek hususlar, Kurumların Web Siteleri ve Sosyal Medya Kullanımı ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.