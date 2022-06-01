Gölyakalı çiftçilere iş makinası hibe edildi

Kavakbıçkı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ORKÖY kredisi talebi Orman Genel Müdürlüğünce kabul edildi. 2022 ORKÖY Kooperatif kredileri programına alındı. Hazırlanan projede yüzde 20'si hibe olmak üzere 670 bin lira kredi kullanılarak iş makinası alımı yapıldı. Kredi faizsiz olarak 6 yılda taksitle ödenecek.

Kavakbıçkı Köyünde ORKÖY kredisi ile alınan iş makinesinin anahtar teslim töreni yapıldı. Kavakbıçkı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından düzenlenen törene Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Kavakbıçkı Köyü halkı katıldı. Şentürk yaptığı konuşmada kurum olarak orman köylüsünü her zaman desteklediklerini, üretim iş gücü kapasitelerini artırmaları için orman köylüsüne ve kooperatiflere bundan sonrada da destek vermeye devam edeceklerini belirtti.