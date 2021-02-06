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Gölyakalı kadınlar onlarca kilo çöp topladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kuyudüzü Göleti ve meralarında oluşan çöp yığınlarını kadınlar topladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kuyudüzü Göleti ve meralarında oluşan çöp yığınlarını kadınlar topladı. Yapılan çalışma ile yaklaşık 300 kilo çöp toplayan kadınlar, ‘doğayı koruyalım' çağrısında bulundu.


Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar, Kuyudüzü göleti ve meralarını doldurdu. Doğal alanlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar geride çöp yığınları bırakınca, Gölyakalı kadınlar kolları sıvadı. Ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Kuyudüzü göleti ve merasında çevre temizliği çalışması gerçekleştiren kadınlar, yaklaşık olarak 300 kilo çöp toplayarak, 'doğayı koruyalım' çağrısında bulundu.

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