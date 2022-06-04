Gönülden Gönüle Destek verenlere teşekkür belgeleri verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Gönülden Gönüle Öğreniyorum Projesi'ne destek veren eğitmenlere teşekkür belgeleri verildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrencilere çeşitli konularda eğitimler verilmesi için Gönülden Gönüle Öğreniyorum Projesi başlatıldı. Dönem boyunca gönüllü olarak çeşitli eğitmenler, Gençlik Merkezi'nde ki öğrencilere eğitimler verdi.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, eğitimlerin sona ermesinin ardından eğitime gönüllü olarak destek veren eğitmenlere teşekkür belgesi verdi. Yazıcı, “Proje dahilinde öğrencilerimize eğitim vererek güzel hikayeler biriktiren, kendi öz kabuğu içinde tohumunu ve ağacını yetiştiren, alfabetik hiçbir tanımlamaya sığmayacak işler çıkaran gençlerimize teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.