Gönüllü çiftçilere destekler anlataldı

Düzce Üniversitesi tarafından gönüllü çiftçilere Düzce Üniversitesi'nin sağladığı destek ve imkanları anlatıldı.

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerine devam eden Düzce Üniversitesi, bu kez Gölormanı köyüne bilgilendirme ziyareti gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Gölormanı Köyü'nde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve köylüler ile bir araya gelerek Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gönüllü olan çiftçilere Düzce Üniversitesi'nin sağladığı destek ve imkanları anlatan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş; akredite olan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) toprak analizi yapılması sonrası, o topraklarda yetişecek bitki çeşidine göre tohum veya fide temini hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Uğraş, ayrıca bitkinin nasıl yetiştirileceği, hasadının nasıl yapılacağı, nereye satılacağı gibi birçok konuda Düzce Üniversitesi'nin sağlayacağı desteklerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.