Gönüllü gençler rafting yaptı

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde ki genç gönüllülere yönelik rafting etkinliği düzenlendi. Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören gönüllü gençlere final sınavları öncesinde moral olması amacı ile gerçekleştirilen etkinliklere sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan gençler katılım sağladı. 10 kilometrelik rafting parkurunda suya giren gençler adrenalin dolu anlar yaşadı.