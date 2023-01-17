Gönüllü gençlerden yeni projeler

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mimarlık bölümü okuyan Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, yeni projelerini İl Müdürü İsa Yazıcı'ya sundu.

Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün toplantı salonunun ardından fuaye alanı ve Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi giriş tüneli projelerini İsa Yazıcı'ya sundular. Yazıcı ile fikir alışverişinde bulundular.