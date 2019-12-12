Gönüllü imam okul duvarlarını siluet vektörel boya ile canlandırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Döngelli köyünde cami imam-hatipliği yapan 50 yaşındaki Nahit Açıksöz, okulların estetik ve sanatsal açıdan güzel duvarları olması için gönüllü olarak yaptığı siluet boyama çalışmaları ile takdir topluyor.

Gönüllü olarak yaptığı suliet vektörel duvar boyama yada diğer adıyla İllüstrasyon çalışmaları Emine Sevil İmam-Hatip Lisesi duvarlarında sergileyen 30 yıllık imam olan Açıksöz gece gündüz demeden okul duvarlarını resimlerle süslüyor. Yaptığı çalışmalardan oldukça keyif alan Açıksöz, "Suliet vektörel duvar boyama çalışmalarını gönüllü olarak yapıyorum. Hem sanat icra edip hemde öğrencilerin okul koridorlarında gezerken duvarlara bakıp ilham almalarını amaçlıyorum, çocukları rahatsız etmemek için olabildiğince gece yarısından sonra duvarlarda çalışma yaptım" ifadelerinde bulundu.